أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً بترقية الدكتور عبدالسلام بن عبدالعزيز الشعيل في أمانة المنطقة الشرقية إلى المرتبة الثانية عشرة.
من جهته، أعرب الدكتور الشعيل عن شكره للوزير على هذه الثقة، كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعاً له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.
الشعيل للمرتبة الـ 12 في «أمانة الشرقية»
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً بترقية الدكتور عبدالسلام بن عبدالعزيز الشعيل في أمانة المنطقة الشرقية إلى المرتبة الثانية عشرة.
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