حملة «200 يوم نظافة» في الجبيل تجمع 24 ألف م3 نفايات

أنهت بلدية محافظة الجبيل، ممثلة بقسم النظافة، الأسبوع الأول من حملة «200 يوم نظافة»، وتشمل أحياء محافظة الجبيل، وتهدف إلى إزالة المخلفات المجهولة المصدر، وكذلك مخلفات البناء وغيرها من المخلفات الصلبة التي بلغ حجمها 24000م٣ وبعدد 1500 رد قلاب.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أن الحملة أنهت أسبوعها الأول وسط أعمال مكثفة غطت جميع الأحياء السكنية ومداخل وشوارع المدينة والمنطقة الصناعية وسوق الماشية، وجرى إزالة كميات كبيرة من مخلفات المنازل المجهولة المصدر والأثاث التالف، إضافة إلى استخدام المكانس الآلية واليدوية في تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ومسح الأراضي الفضاء وإزالة المخلفات الصلبة واستبدال الحاويات ورشها وتطهيرها بالمبيدات الحشرية.

وذكر الدويش أن الحملة مستمرة بشكل يومي منذ الصباح وحتى نهاية اليوم عدا يوم الجمعة، ويشارك فيها 90 عامل نظافة و7 مراقبين و10 مشرفين و8 سيارات من نوع «قلاب» و5 سيارات مطهرة للبراميل ومطهرة من القوارض والحشرات و3 مكانس آلية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)