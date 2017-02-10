أنهت بلدية محافظة الجبيل، ممثلة بقسم النظافة، الأسبوع الأول من حملة «200 يوم نظافة»، وتشمل أحياء محافظة الجبيل، وتهدف إلى إزالة المخلفات المجهولة المصدر، وكذلك مخلفات البناء وغيرها من المخلفات الصلبة التي بلغ حجمها 24000م٣ وبعدد 1500 رد قلاب.
وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أن الحملة أنهت أسبوعها الأول وسط أعمال مكثفة غطت جميع الأحياء السكنية ومداخل وشوارع المدينة والمنطقة الصناعية وسوق الماشية، وجرى إزالة كميات كبيرة من مخلفات المنازل المجهولة المصدر والأثاث التالف، إضافة إلى استخدام المكانس الآلية واليدوية في تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ومسح الأراضي الفضاء وإزالة المخلفات الصلبة واستبدال الحاويات ورشها وتطهيرها بالمبيدات الحشرية.
وذكر الدويش أن الحملة مستمرة بشكل يومي منذ الصباح وحتى نهاية اليوم عدا يوم الجمعة، ويشارك فيها 90 عامل نظافة و7 مراقبين و10 مشرفين و8 سيارات من نوع «قلاب» و5 سيارات مطهرة للبراميل ومطهرة من القوارض والحشرات و3 مكانس آلية.
حملة «200 يوم نظافة» في الجبيل تجمع 24 ألف م3 نفايات
أنهت بلدية محافظة الجبيل، ممثلة بقسم النظافة، الأسبوع الأول من حملة «200 يوم نظافة»، وتشمل أحياء محافظة الجبيل، وتهدف إلى إزالة المخلفات المجهولة المصدر، وكذلك مخلفات البناء وغيرها من المخلفات الصلبة التي بلغ حجمها 24000م٣ وبعدد 1500 رد قلاب.
-
-
«تآلف الحساويين» يشد انتباه الكلباني.. والعشماوي ينشد شعراً…
-
-
-
«الأمر بالمعروف»: لا متعاونين ميدانياً أو إدارياً.. وتفتيش صباحي…
-
-
-
-
-
-
«تآلف الحساويين» يشد انتباه الكلباني.. والعشماوي ينشد شعراً في واحاتهم
-
«الأمر بالمعروف»: لا متعاونين ميدانياً أو إدارياً.. وتفتيش صباحي ومسائي
-
-
-
-
«الشرقية» تقدِّم روائع فنونها الشعبية والشعرية في أمسيات «الجنادرية»
-
ربط إلكتروني بين محاكم «الدرجة الأولى» و«الاستئناف» يوفِّر 40 يوماً
-
أمير نجران: قوة المجتمع السعودي في تماسكه والتفافه حول ولي أمره
-
متحدثون رسميون: ملتقى «ناطق» انطلاقة لتطوير العمل وحل الإشكاليات
-
«جبل قارة» إطلالة صخرية ملونة تحكي روعة الطبيعة في «الشرقية»
-
افتتاح جامعة الأمير مقرن بتخصصات جديدة وثلاث كليات حديثة.. الثلاثاء
-
مقترحات من «الشورى» لـ «نزاهة»: قاعدة معلومات عن الفساد.. مراجعة الأنظمة..ومراقبة…
-
«تعليم حائل» تطلق مشروع «أحق بالأمن» لحماية 120 ألف طالب فكرياً
-
-
سعود بن نايف لجمعية السرطان: دوركم مؤثر في نشر الوعي والحث على «الكشف المبكر»
Profile