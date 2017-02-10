البلوي يعزي ذوي الشهيدين أبو راسين وعمير و«يعود» صبخي

نقل مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد إلى ذوي شهيدي الواجب العريف يونس بن علي أبو راسين والجندي أول وائل بن أحمد عمير.

واستُشهِد أبو راسين وعمير، وهما من منسوبي حرس الحدود في منطقة جازان، وهما يؤديان واجبهما في الحد الجنوبي.

وأبلغ الفريق البلوي ذويهما، خلال زيارته لهم أمس الأول في قريتي أبو السلع في محافظة الدرب والجرادية في محافظة صامطة، أن الشهيدين كانا من خيرة زملائهما خلُقاً وعملاً.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه التضحيات الغالية عن أداء واجبهم بل ستزيدهم إصراراً وعزيمةً للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي في ميادين العز والكرامة.

وأشاد البلوي بالدور البطولي للشهيدين وكل زملائهما في الحفاظ على أمن المملكة من أيدي الحاقدين، داعياً الله أن يحفظ البلاد من كل سوء ويتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم؛ عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على مواساتهم في ابنيهما والوقوف بجانبهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للوطن الغالي ومقدساته، ومعتبرين استشهاد أبو راسين وعمير وسام فخر ومصدر واعتزاز لكل أفراد أسرتهما وأقاربهما.

إلى ذلك؛ زار مدير عام حرس الحدود، مساء الأربعاء، الجندي أول محمد بن إسماعيل صبخي المنوَّم في أحد المستشفيات إثر تعرضه لإصابة وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في مقر عمله بقطاع محافظة العارضة.

وتمنى البلوي للجندي الشفاء العاجل والأجر والمثوبة من الله، مشيداً بالعمل البطولي لكافة أفراد حرس الحدود وزملائهم منسوبي القطاعات العسكرية في الذود عن حياض الوطن ومقدساته.

ورافق البلوي في الزيارةِ قائد حرس الحدود في جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وعدد من قيادات حرس الحدود في المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)