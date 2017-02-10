«تعليم الشرقية» تدعو إلى «اللقاء الإلكتروني»

يتلقى مدير عام إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، ومساعدوه يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً ولمدة ساعة واحدة تساؤلات أولياء أمور الطلاب والطالبات، والتربويين والتربويات، ويستمعون إلى آرائهم ومقترحاتهم، ويردون مباشرة عليها عبر نظام اللقاءات الإلكترونية GoToWebinar، والخط الساخن 0138279992. وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في «تعليم الشرقية» سعيد الباحص، إلى توجيه مدير عام التعليم لمديري ومديرات المدارس ومكاتب التعليم بحث أولياء أمور الطلاب والطالبات على المشاركة في اللقاء الذي يعقد بشكلٍ دوري. ويمكن الاطلاع على آلية التسجيل من خلال الأيقونة الموجودة في الصفحة الرئيسية لبوابة «تعليم الشرقية» تحت عنوان «لقاء المدير العام والمساعدين مع أولياء أمور الطلاب والطالبات».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)