لقاء تثقيفي لحملة التوعية بمرض السرطان بالأحساء

شهد اللقاء التثقيفي للتوعية بمرض السرطان الذي نظمته الصحة المدرسية ب»تعليم الأحساء» أمس بالقاعة الكبرى حضورا فاعلا، بمشاركة رئيس القسم النسائي بجمعية مكافحة السرطان ابتسام النعيم، واستشارية الطب النفسي بمستشفى الصحة النفسية الدكتورة فاطمة المحيش.

وثمنت النعيم جهود إدارة التعليم في تنظيم هذا الملتقى، حاثة الحضور على أهمية الإرادة في تخطي المرض، مشيرة إلى أهمية وجود العيادة النفسية إلى جانب عيادة طبيب مرض السرطان، لافتة إلى أن بعض الأمراض المناعية مرتبطة بنفسية الإنسان، وأهمية تقوية الجهاز المناعي للإنسان في مقاومة المرض، فـ80% من المصابين بالمرض شفوا بعد تحسن الحالة النفسية، ومن يخضع للعلاج النفسي.

إلى جانب ذلك اشتمل اللقاء على عدة إضاءات قدمتها منسوبات الصحة المدرسية، كما شاركت الدكتورة فايزة العتيبي بالحديث عن السبل الاحترازية للوقاية من المرض.

وشاركت إدارة التعليم في المعرض الذي نظمته جمعية السرطان بالأحساء للحملة الخليجية للتوعية بمرض السرطان في مجمع العثيم مول، بمشاركة قيادات التعليم؛ مساعد المدير العام للشؤون المدرسية يوسف الملحم، والمساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى، والمساعد للخدمات المساندة عماد الجعفري، ومدير الصحة المدرسية ياسر الملا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)