شاركت إدارة التعليم في حفر الباطن في فعاليات مهرجان الربيع والتراث، الذي يقام حالياً في المحافظة بعدد من الفعاليات منها ركن قسم الموهوبين، ومكتب وفاء الذي يُعنى بأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وتوفير إحصاءات عامة عن إدارة تعليم حفر الباطن. ويهدف الركن التعريفي للموهوبين إلى إبراز آلية تسجيل براءات الاختراع، ومقاييس الذكاءات المتعددة وتصنيفاتها، وشرح المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين وآليته، والتعرف على أشهر النظريات في الموهبة والموهوبين، ونشر أهم برامج الرعاية المقدمة إلى أبنائنا الموهوبين، وتوضيح أهم الشراكات لخدمة الطالب الموهوب، ومشاركات الطلاب في المواهب الحسية مثل الرسم والخط العربي، وقد تضمنت المشاركات تصميم برامج الريبوت الآلي. ولفت رئيس قسم الموهوبين عزيز الظفيري إلى أهمية تبصير المجتمع بالحاجات النفسية والاجتماعية، والخدمات التعليمية والتربوية التي يتمتع بها الطالب الموهوب، وكذلك رفد المجتمع بالطلبة الموهوبين للعمل في مجالات تطوير التنمية، ومواجهة مختلف التحديات في مجتمعاتهم.
«تعليم حفر الباطن» تشارك في مهرجان الربيع والتراث
-
-
«تآلف الحساويين» يشد انتباه الكلباني.. والعشماوي ينشد شعراً…
-
-
-
«الأمر بالمعروف»: لا متعاونين ميدانياً أو إدارياً.. وتفتيش صباحي…
-
-
-
-
-
-
«تآلف الحساويين» يشد انتباه الكلباني.. والعشماوي ينشد شعراً في واحاتهم
-
«الأمر بالمعروف»: لا متعاونين ميدانياً أو إدارياً.. وتفتيش صباحي ومسائي
-
-
-
-
«الشرقية» تقدِّم روائع فنونها الشعبية والشعرية في أمسيات «الجنادرية»
-
ربط إلكتروني بين محاكم «الدرجة الأولى» و«الاستئناف» يوفِّر 40 يوماً
-
أمير نجران: قوة المجتمع السعودي في تماسكه والتفافه حول ولي أمره
-
متحدثون رسميون: ملتقى «ناطق» انطلاقة لتطوير العمل وحل الإشكاليات
-
«جبل قارة» إطلالة صخرية ملونة تحكي روعة الطبيعة في «الشرقية»
-
افتتاح جامعة الأمير مقرن بتخصصات جديدة وثلاث كليات حديثة.. الثلاثاء
-
مقترحات من «الشورى» لـ «نزاهة»: قاعدة معلومات عن الفساد.. مراجعة الأنظمة..ومراقبة…
-
«تعليم حائل» تطلق مشروع «أحق بالأمن» لحماية 120 ألف طالب فكرياً
-
-
سعود بن نايف لجمعية السرطان: دوركم مؤثر في نشر الوعي والحث على «الكشف المبكر»
Profile