«تعليم حفر الباطن» تشارك في مهرجان الربيع والتراث

شاركت إدارة التعليم في حفر الباطن في فعاليات مهرجان الربيع والتراث، الذي يقام حالياً في المحافظة بعدد من الفعاليات منها ركن قسم الموهوبين، ومكتب وفاء الذي يُعنى بأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وتوفير إحصاءات عامة عن إدارة تعليم حفر الباطن. ويهدف الركن التعريفي للموهوبين إلى إبراز آلية تسجيل براءات الاختراع، ومقاييس الذكاءات المتعددة وتصنيفاتها، وشرح المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين وآليته، والتعرف على أشهر النظريات في الموهبة والموهوبين، ونشر أهم برامج الرعاية المقدمة إلى أبنائنا الموهوبين، وتوضيح أهم الشراكات لخدمة الطالب الموهوب، ومشاركات الطلاب في المواهب الحسية مثل الرسم والخط العربي، وقد تضمنت المشاركات تصميم برامج الريبوت الآلي. ولفت رئيس قسم الموهوبين عزيز الظفيري إلى أهمية تبصير المجتمع بالحاجات النفسية والاجتماعية، والخدمات التعليمية والتربوية التي يتمتع بها الطالب الموهوب، وكذلك رفد المجتمع بالطلبة الموهوبين للعمل في مجالات تطوير التنمية، ومواجهة مختلف التحديات في مجتمعاتهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)