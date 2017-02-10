الملك ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين في بداية الاتصال، تيلرسون، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية الأمريكية، فيما عبر تيلرسون عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة، وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم. وأكد الوزير أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سوياً ضد الإرهاب، وتقوية العلاقات الاقتصادية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهة أخرى أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يستهدف المسلمين بشكل خاص. وقال كيلي في شهادة أمام الكونغرس “إن الرئيس ترامب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطراً إرهابياً فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية، ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها”. وأضاف “بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة، وأجهزة استخباراتية موثوقة، يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم، لذلك نحن لم ندرج المملكة على قائمة الحظر باعتبار أن لديها استخبارات جيدة جداً، وأجهزة أمنية”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (١) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)