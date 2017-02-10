القيادة تهنئ الرئيس الصومالي المنتخب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس محمد عبدالله فرماجو، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق التقدم والازدهار، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في مهامكم بما يحقق الاستقرار لبلدكم الشقيق، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متطلعين إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين “.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس محمد عبدالله فرماجو، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس فرماجو، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كذلك؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وعبّر ولي ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس فرماجو، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق.