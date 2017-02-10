12 قتيلاً بانهيارات أرضية في بالي الإندونيسية

أعلنت وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة، أن 12 شخصًا لقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية بأنحاء منتجع جزيرة بالي الإندونيسية.

وأوضحت الوكالة أن الانهيارات الأرضية دمرت منازل في وقت متأخر أمس الخميس، بثلاث قرى في بالي على منحدرات جبل باتور البركاني، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا بينهم صبي عمره عام، وإصابة عدة أشخاص بجروح.

وأضافت “تم إجلاء جميع الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى، محذرةً في الوقت نفسه من إمكانية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة اليوم، وأن على الناس في المنطقة أن يكونوا حذرين لأن المنحدرات الشديدة على وجه التحديد تكون ضعيفة أمام الانهيارات الأرضية.

من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للطقس، أن الأمطار الغزيرة ستتواصل في بالي يومي السبت والأحد.