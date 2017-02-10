إخلاء 50 شخصا من حريق عمارة بالخبر

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الدمامالشرق أونلاين

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من إخماد حريق نشب في عمارة مكوَّنة من ثمانية أدوار في إسكان الخبر وقامت بإخلاء 50 شخصاً أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية: “ورد بلاغٌ يفيد بنشوب حريق في عمارة مكونة من 8 أدوار بكل دور 3 شقق انحصر الحريق بشقة بالدور الأرضي في صالة”.

وأضاف أن فِرق الدفاع المدني قامت بإخلاء العمارة بالكامل احترازياً لوجود كثافة دخانية وقد كان عدد المتواجدين بها 50 شخص تقريباً وتم السيطرة على الحريق.

ونتج عن الحادث إصابة طفلتين باختناق بسيط وتلقتا العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.

الدمام  |  الشرق أونلاين

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