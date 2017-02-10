أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينج، انه سيحترم سياسة “صين واحدة”، وذلك خلال أول مكالمة بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيسين أجريا محادثة “مطولة” مساء الخميس، صباح الجمعة بالتوقيت المحلي لبكين.

وأضاف، أن الرئيسين اتفقا على أن يظلا على اتصال وثيق ودعا كل منهما الآخر لزيارة رسمية.

من جانبه رحب الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال المحادثة الهاتفية باعتبار الرئيس الأميركي مبدأ “الصين الموحدة”، حسبما أعلن التلفزيون الصيني الرسمي صباح اليوم.

وأفاد تلفزيون “سي سي تي في” على موقعه الإلكتروني بأن شي جينبينغ رحب بتشديد ترامب على التزام الإدارة الأميركية سياسة الصين الواحدة.

وأشار إلى أن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الأميركية الصينية.

يذكر أن الرئيس ترامب أجرى أكثر من 18 اتصالاً هاتفيًا بقادة عالميين قبل الرئيس الصيني.