الذهب يتراجع بفعل تعهد ترمب الضريبي

انخفض سعر الذهب اليوم، مع ارتفاع الدولار بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإعلان عن خطة ضريبية كبرى وصدور بيانات اقتصادية تعزز توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة، حسبما أوردت “رويترز”

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1223.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.

ولامس المعدن يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أكثر من واحد بالمئة إلى 1223.30 دولار للأوقية.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن ترامب يخطط للإعلان عن أكثر خطط الإصلاح الضريبي طموحا منذ عهد ريغان في الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما دفع أسعار الأسهم والدولار للصعود بدعم آمال بخفض ضرائب الشركات.

ووجد الدولار دعما أيضا في بيانات اقتصادية أمريكية. وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 43 عاما بينما صعدت المخزونات لدى تجار الجملة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ مؤشر الدولار 100.600 وواصلت العملة الأمريكية المكاسب التي حققتها في الأسواق الخارجية وارتفعت لأعلى مستوى لها في تسعة أيام أمام العملة اليابانية عند 113.79 ين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.56 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 996.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوي له منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول عند 1028.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ونزل البلاديوم واحدا في المئة إلى 762.30 دولار للأوقية.