الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، لتقترب من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها الشهر الماضي وتتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب بدعم نتائج أعمال قوية واستمرار الأداء القوي لقطاع التعدين وصفقة استحواذ بما جذب المستثمرين للشراء.

وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 26 يناير، بينما صعد مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني 0.5 بالمئة لكل منهما.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 لقطاع الموارد الأساسية 1.9 بالمئة ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة، إذ وجد النحاس دعمًا في مخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات تجارية صينية سلطت الضوء على احتمالات نمو الطلب على المعدن.

وارتفع المؤشر أيضًا بدعم من سهم أرسيلور ميتال الذي صعد 3.7 بالمئة بعدما سجلت أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم أرباحا أساسية فصلية تفوق التوقعات.

وزاد سهم ريكيت بنكيزر 1.5 بالمئة بعدما كشفت الشركة النقاب عن صفقة لشراء ميد جونسون نيوتريشن لأغذية الأطفال مقابل 16.6 مليار دولار في كبرى صفقاتها على الإطلاق. وفتح مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعًا 0.3 بالمئة.