سقوط خادمة مغربية من منزل مكفولها

نفت شرطة منطقة الرياض وجود شبهةٍ جنائية وراء حادثة سقوط خادمة مغربية داخل منازل مكفولها، داعيةً إلى تحرِّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان له اليوم، أنه إشارةً إلى ما تمَّ تناقله عبر وسائل الإعلام عن تعرُّض وافدة مغربية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالرياض مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقِّي العلاج اللازم.

وتبعاً لذلك فقد باشرت الجهات المختصة إجراءات ضبط البلاغ ورفع الآثار من مسرح الحادث، وسماع أقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها لعدم وجود الشبهة الجنائية.

وطمأن الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، الجميع على الحالة الصحية للوافدة المغربية واصفاً إياها بالمستقرة، وجاري تقديم كافة الخدمات الإنسانية لها حتى يتم استكمال كافة الإجراءات النظامية.

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبُعد عن مصادر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة.