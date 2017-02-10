سائق في خلوة غير شرعية مع فتاة

ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على سائق طالبات من جنسية عربية في خلوة غير شرعية مع فتاة وذلك أثناء خروجهما من منزله.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد د. عاطي القرشي، إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة اثناء خروجهما من منزله.
وأشار القرشي انه تم ايقافه واستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لاحالته لجهة الاختصاص.
لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم استرنا على وجه الارض و استرنا في باطن الارض و استرنا يوم العرض. انا اجزم أن هذه الإنسانة وقعت فريسة لتهديدات هذا القذر و هنا اشدد على أن يشجع الاهل بناتهم و ابنائهم على المصارحة معهم و أن يعمل الوالدين على نزع الخوف من قلوب ابنائهم ذكوراً و إناث حتى يستطيع الأبناء بالتحدث مع والديهم في حال تعرضوا للتهديد و الابتزاز من كان من كان و بذلك نقضي على الوسيلة المدمرة لهؤلاء النجس الا وهي الخوف من الاهل و العيب التي لطالما استغلها هؤلاء الخباث للإيقاع بفلذات أكبادنا ، اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك اللهم انا ندرأ بك في نحورهم و نعوذ بك من شرورهم.