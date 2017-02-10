سائق في خلوة غير شرعية مع فتاة

ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على سائق طالبات من جنسية عربية في خلوة غير شرعية مع فتاة وذلك أثناء خروجهما من منزله.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد د. عاطي القرشي، إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة اثناء خروجهما من منزله.

وأشار القرشي انه تم ايقافه واستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لاحالته لجهة الاختصاص.