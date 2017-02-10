التزام أوبك القياسي سيعيد التوازن للسوق

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن إنتاج النفط العالمي هبط في يناير مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بخفض الإمدادات لتسريع عودة التوازن إلى السوق بعدما شهدت واحدا من أكبر فوائض المعروض خلال جيل، بحسب “رويترز”

ونزلت إمدادات النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بما في ذلك مليون برميل يوميا في إنتاج أوبك ليصل الالتزام المبدئي باتفاق خفض الإنتاج إلى مستوى قياسي يبلغ 90 بالمئة.

وكان منتجو النفط توصلوا لاتفاق في ديسمبر على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بهدف تعزيز الأسعار.

وقالت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة “بعض المنتجين يخفضون بقدر أكبر من المطلوب. وهذا الخفض الأولي بالتأكيد واحد من أكبر التخفيضات في تاريخ مبادرات أوبك لتقليص الإنتاج.”.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إنها رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا وعزت ذلك إلى التحسينات التي شهدها النشاط الصناعي في الآونة الأخيرة.

ومما يؤدي إلى تعقيد الصورة وإبطاء وتيرة استعادة التوازن في السوق ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

فبعد انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا العام الماضي من المتوقع أن ينمو 0.4 مليون برميل يوميا في 2017 مع وصول إجمالي نمو الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يوميا.