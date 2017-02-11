بالعين المجردة
خالد السيف
المرأة السعودية: «أنا كائن للتحرّش إذن فأنا موجودة..!»
حينَ ترهنُ «المرأةُ» وجودَها (سعودياً) بـ «التّحرش» فليس لهذا من معنى سوى أنّه العيش وَفقَ قانونٍ قد سنّت مواده «الضِّبان» ذلك أنّ (الحرش والاحتراش تهييج الضبَّ في جحره ليُصاد، يُقال: حرش الضبَّ يحرشه حرشًا صاده، ولاحتراش في الأصل هو الجمع والكسب والخداع) فالاختيار للفظة «الاحترش» لم تأتِ على نحوٍ من فراغٍ (قانونيٍّ) إذ هي مقتضى دلالةِ لساننا العربيّ المبين ولسانُ الذي يلوكه «المتغرّبون» أعجميّ اللفظة قانونيُّ المعنى له ظاهرٌ من قِبله «الحقوق» فيما المآربُ الأخرى تكمنُ في باطنه.!
ولئن كان «التحرّش» من العلامات الفارقة التي نستدلُّ بها على أنّ «امرأةً سعوديةً» قد انغمست في مجتمعٍ «ذكوريٍّ مسعور» فكانت ضحيةً لـ «التحرّشِ» جزاءً وفاقاً ليس لها من نصير يُميط الأذى عن حرمتها! ذلك أنّه ما مِن عقوبة رادعةٍ بيّنةٍ يُمكن أن يُصار إليها في حال نهشت تلك «الذئاب/ المهوسة» جسدَ امرأةٍ «عفيفةٍ» ليس لها مِن حِمى من شأنه أن يحفظُ لها «حقّها»!. ولئن لم يكن ثمّة «قانون» يحمي «إنسانيّتها» فإنّ من السّفه الاشتغال على طرد «الذئاب» بـ(الهشّ) عن حِماها بـ «عصا» هزيلةٍ ألفينا الذئبَ يمتلك عصى هي أغلظُ منها.
ليس هذا من قبيل وصم مجتمعنا بـ «خصوصية التّحرش» ذلك أنّ هذا الأخير داءٌ «ذكوريٌّ» لم تزعم أيّ دولةٍ خلوها منه! بيد أنّ المفارقة تبدو مدهشةً إذا ما شهدنا «خصوصيتنا» تحضر هذه المرّة بـ(المقلوب) بحسبان الدول عامةً من تلك التي برمت من «التحرش» فلم تجد بُدّاً إذ ذاك من سكِّ قانونٍ من شأنه أن يردع «الذئاب» من قبلِ أن يهٍمّ أحدهم بقبيح فعله فيما تشعر معه «المرأة» بأنها حيثما راحت أو جاءت فهي في «حماية» قانونٍ لا يُحابي أحداً (وابن ابوه اللي يوطوط حولها ولو بالتحرش اللفظي)!!
على حين تبقى «الجوهرة المصونة» في بلادي – وفق خصوصيّة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان – تبقى الجارية/ الذليلة القابعة تحت رحمة «الذئب» إن شاءَ تحرّش (ومضى لما هو أبعد من التّحرش) وإن شاء تركها في حال سبيلها!! وبمعنى أظهر فإنّ «المتحرّش» لدينا لم يكن ليستأْذِب لو لم يشأ أن يجعل من «المرأة» فريسةً ذلك أنّ الأمر كله له فهو وحده من يمتلك التوقيتَ للحظات الانقضاض على «الفريسة» من غير أن يخشى شيئاً/ أو يخافه!! كما أنه وبأي وقتٍ هو من يأذن لها بأن تعود لمخدَعِها دون أن يطالها بأذىً!!
ياذيب وان جتك الغنم في مفاليك
فاكمن الين ان الرعايا تعداك
فيما مضى ياذيب تفرس بياديك
واليوم جاء ذيب عن الفرس عداك
ياذيب عاهدني واعاهدك مرميك
مرميك انا ياذيب لوزان مرماك
ما تبقّى من مساحةٍ أوجزه وفق هذه المجملات:
* لا جرمَ أنّ التحرشَ مظهرٌ من مظاهر «التمييز ضد المرأة» وليس بخافٍ أنّ العالم كله بات يشكو من هذه الظاهرة على نحوٍ متباينٍ في طريقة الشّكاية ذلك أن الاختلاف – فيما بين دول العالم حيال هذه الظاهرة – يُعزى للأسباب التي نتجت عنها ومن جانبٍ آخر كان الاختلاف في طريقة الحدّ منها!
* يُمكن أن نعدّ نظرتنا عربياً إلى طبيعة «المرأة» باعتبارها ضعيفةً وليست سوى جسدٍ خُلِقنا لـ «..» والتعامل معها تالياً بوصفها «مواطناً» من الدرجة الثانية بدفعٍ من تقاليد – وأعرافٍ – وفهومٍ مغلوطة تتوسّل نصوص شرعية من غير ما فقهٍ/ ولا دقّة استنباط.. بسببٍ من كلّ هذه يُمكن أن نعدّ «التّحرش» من مخرجّات هذه النظرة.!
* لعله قد أصاب من وكّد على أنّ «التّحرش» ضربٌ من الإفساد في الأرض ما يشي بأنّ «العقوبة» جاءت بـ»قانونٍ» شرعيّ يتراوح ما بين حد الحرابة وبين التعزير فلقد كفتنا «الشريعة» مؤنة الاجتهاد في أمرٍ قد حُسم.!
* سؤال: هل أنّ «الاختلاط» هو الأصل في المجتمع الإنساني – يقول أحدهم: لنأتي تالياً بالقانون استثناء!؟
* لئن كانت 80% من النساء في السويد والنرويج يتعرضن للتحرّش مع وجود قانون لمنع التحرش وآخر لتخريص الإباحية فهل يُفهم من ذلك عدم الحاجة للقانون وبأنه ليس وحده هو الحل؟!
* أيهما أكثر التزاماً بأخلاقيات ما جاء به الإسلام.. الشاعر الجاهلي عنترة الذي يقول:
وأَغُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارَتي
حتى يُواري جارتي مأْواها
أما «المسلم» الذي يمرّ اليوم بالمسلمةِ فيأبى إلا أن يطاولها بأذاها من النظرات المسعورة أو بكم من ألفاظٍ نابية أو بفعلٍ يخترقُ فيها صون عفافها؟!
عودا حميدا أيها الشيخ … افتقدناك كثيرًا
المرأة السعودية والتحرش الذي هو علامة مسجلة باسمها والدليل كثير من الحقوق تضيع والشّماعة التي يعلق عليها سبب الحجب هو منع التحرش بها وحفظ الدرة المصونة من المساس بها …. بيد إن العجب ان الذئب الذي في الداخل الذي كان مفترسًا سرعان مايتحول إلى حمل وديع في الخارج حيث قانون يردع وكما قال الشيخ : ابن ابوه يوطوط حولها ….
او ينبس ببنت شفة لها …فالقانون الرادع التي تجعل الشخص يفكر مليًا قبل حتى ان يفكر مجرد تفكير في التحرش هو الحل الناجع التي من خلاله يكفل للمرأة السعودية كل حقوقها التي تأتي تباعًا لهذا حيث يضمن كل ولي أمر حيث يستودع وليته انها بخير …وحفظا لها من كل شيطان مارد …
دمت بود مولانا.،
بالامس وقع احد الوافدين من دوله عربيه ملاصقه في قبضة رجال الامن بعد ان قبضت عليه متلبسا بالاختلاء بفتاه داخل منزله…العجيب ان من ابلغ عنه هو زوجته حيث قالت انه اتخذ المنزل وكرا للالتقاء بالفتيات وهو سائق توصيل …اي ان حراس الفضيله وحتى المواطنين جيرانه لم ينتبهوا ولم يشكوا في وضع جارهم ….؟…..ابتسم
أسعدت صباحا ياشيخ خالد ….عنوانك صادم للمرأه ….وكيف وقد خصصته للمرأة
السعوديه ؟!!…. وهناك معنيان مرتبطان بالعلاقة بين المرأة والرجل أحدهما التحرش والآخرالمراوده ؟!…
الكلمة الأولى اعتداء سافر على الجنس الآخر لايمنعه إلا القانون الرادع ….
أما الكلمة الثانيه صورة للإنجذاب البشري الغريزي نحو الآخر ويحتاج إلى التوجيه الخلقي الراقي
…….. ………….
أما ربط معنى التحرش بالضب..فهذا مجاف للحقيقة لأنك لو قلت التحرش بالتمساح بالمسح تحت فكه لاغراءه كوحش ولاستسلامه إلى درجة اضحاكه والسيطرة على سطوته لكنت أكثر قربا للمعنى ….
أما التحرش لاغراء الضب للخروج فإنه وصف لايثير غريزة بشريه ؟!!!…. ولا غريزة حيوانيه؟!…
تحياتي لك ياشيخ خالد ولكن يكفي انك أوردت بيت الشعر الذي يعكس الخلق العربي الأصيل لعنترة بن شداد وهذا البيت العميق المعنى يعكس شيم وخلق الشاب العربي قبل الإسلام …فكيف بعد الإسلام ؟!!!….لك تحياتي ياشيخ خالد …
اخوك أبو عبدالله الاصلي …
لكن دعوني اشرح لكم كيف يفعل بعض السائقون سواء سائقوا التوصيل والمشاوير الخاصه عبر سياراتهم الخاصه وانا اتكلم عن الوافدون هنا ..او من يعمل مع التطبيقات الجديده واللتي سمعنا قصة احدهم الذي تلفظ قبل كم يوم على مواطنه بالفاظ بذيئه …او بعضا من السائقين الخاصين …هناك ماده مخدره يتم رشها او بخها فهي بخاخ اصلا …على الراكبه حتى تفقد الوعي من قوتها …ثم يتم تصويرها في اوضاع مخله لابتزازها فيما بعد…ليس الغرض هوعمل الفاحشه فقط بل المقصود منه انشاء شبكات دعاره يكون السائق هو المسؤل عنها…او لابتزاز راتبها ان كانت موظفه……ابتسم
وما وصل للمحاكم وما تنشره الصحف مجرد قمة جبل الجليد بعض هؤلاء السائقون عديمي الضمير سواء في سيارات الاجره او من يعمل منهم مع التطبيقات الجديده او يعمل لوحده بسيارته الخاصه مستغلا مشكلتنا الازليه مع المواصلات للنساء …. هذا البعض امتهن الابتزاز مصدر رزق واصبح يسحب اموال من المبتزات ويهددهن وقلب حياتهن جحيما بل ووظفهن في شبكات الدعاره غصبا …ومن ارتكبت اخطاء بسيطه جعل اخطاءها كارثيه بحيث لا تستطيع الافلات منها ….لهذا السبب يتضح ان ليس كل من قبض عليها في وضع مخل كان برضاها بل تم وضعها فيه غصبا عنها ….ابتسم
قبل فتره من الزمن اوقفت الجهات الامنيه سائقا خاصا بتهمة اغتصاب حدث …لكن والدته تنازلت عن المتهم لانه سائقهم الخاص من فتره طويله ….لا يوجد ام في العالم تتنازل عن مغتصب احد فلذات كبدها الا ان كانت تحت التهديد بنفسها …وهنا يتجلى من الصوره الخفيه القليل فقط…..ابتسم
عالم السائقين الخاص عالم كبير مليء باسرار البيوت …ولأن الظروف وضعتنا تحت رحمتهم او هو المنع اصلا …حيث ان من احضر سائقا خاصا هو شخص مجبور بحكم الواقع والعمل . فمن يدافع عن الحدود ومن يضطره عمله لمواصلة ساعات الليل والنهار ..وكل صاحب عمل وموظف مجبر ان يهتم بعمله بدلا من ان يكون سائقا يوصل ابناءه للمدارس واماكن العمل …لكن في عالم السائقين هناك البعض منهم بسلوكيات خطره التحرش احدها ..وهناك المخدرات والابتزاز وامور كثيره …..ابتسم
معظم السائقين الجدد صغار السن وفي العشرينات من اعمارهم…؟…والحصول على المواد المخدره التي ترش على النساء سهل جدا فكل العاملون في الصيدليات اجانب….نحن لدينا عالم خفي بدا يتغلغل في داخلنا بدون ان ننتبه للعواقب….ومنع السياره من قيادة سيارتها بنفسها هو السبب…ولو كان هناك بديل اخر .مثل النقل العام الخاص بالنساء وتقود سياراته نساء لما احتجنا سائق رجل اجنبي ؟……ابتسم
من منع النساء من قيادة السياره هو نفسه من منع اصدار قانون للتحرش …؟
لكن بدون ان يسمعنا لماذا منع ذلك وما هي اسبابه من وجهة نظره ؟
لقد سمعنا المعارضين لقيادة المرأه للسياره يحتجون بالكفر حين يبنشر والسياره حين تتعطل والزحمه واعذار واهيه كثيره…وسمعناهم حين يقولون ان المرأه مع سائقها مثل ………؟ يعني انها في مقام رفيع ومحفوظه ومصانه …. لكن كيف اذا كان سائقها هو الذئب ؟…..ابتسم
أعتقد أننا بمجتمع عليه إعادة فهم من تكون المرأة قبل أن نضع قانوناً، لاننا بمجتمع كله ادوار محددة وموروثة بيولوجيا ،لابد اعادة سلوك الذكور وفهمه على مستوى واعي ،حتى تتحسن اغلب القضايا لدينا…
تحرَّشْتَ بالفصحى وكنتَ مدافعَا /// عن المرأة انظُرْ كيفَ شوَّهتَ نافعَا؟
أضاقَ بك الشعرُ الفصيح فلم تجدْ /// سوى النبطيِّ المسخِ يكشفُ واقِعَا؟
أخالدُ ما هذا بربِّكَ إنكمْ /// نصبتَ على الفصحى هوى ومدافعَا؟
وأنتَ الفصيحُ القول والعقل والرؤى /// ثقافتكم أمستْ لذاك منابعَا
فإنّكَ باستشهادكَ اليوم لم تدعْ /// لسُوقِيِّ فكرٍ بالخُبَيْبِ مطامعَا
أبا صالحٍ لا يصلحُ القومَ منطقٌ /// تخاطبُه فيما تراه مواجِعَا
إذَا كنتَ في شعرٍ لسوقةِ موطني /// تغنِّي فأوجعتَ الصَّدى والمسامعَا
أعاتبُ دعشوشاً على ما يبثُّه /// من النبطيِّ الشعر ألقاه جازعَا
بماذا ألاقي السيفَ في هفواته /// وقدرته الفصحى تفوقُ المَجَامِعَا؟!
أأبكي وأستبكي زهيراً وحافظاً /// وعمرو بن كلثومٍ وشوقي وتاسِعَا؟
ولولا حيائي كنتُ قرَّعتُ شخصكمْ /// لفعلتكمْ لكنْ سأبقى مُوَادِعَا
إذا طَعَنَ الفصحى الَّذي ظُنَّ أنَّه /// سيحمى حماها مانعاً وممانِعَا
فإنَّ زماني فاسدٌ بتحرُّشٍ /// فكيف أراه بالفصاحة طامِعَا؟
أبِاللُّغةِ الفصحى تحرَّشتَ عالماً /// تجاوزتَ في هذا المسار الشرائعَا؟
لعلَّك إن قلَّبْتَ هذا وجدتَه /// جنوحاً وقفَّلتَ المسيرةَ راجعَا
أخي خالد السيف استمعْها نصيحةً /// إذا كنتَ يوماً للمناصح سامعَا
فهذا بكم ما أرتجيه مؤمِّلاً /// ولستُ أرى فيه لرأيي مُنَازِعَا
أوسِّطُ فيه منْ تقدَّم ذكرهمْ /// وأدعو به فيه أمرأَ القيس شافعَا
لعلِّي أراكمْ بعدها بمقالةٍ /// تصحِّحُ مسعىً يستثيرُ المدامعَا