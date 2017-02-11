عبدالله البراق
استقِ حُبَّ مَن أراده
المملكة اكتشفت مخططات إرهابية ضد دول صديقة .. ومحاولة…
الاتحاد يصطدم بالتعاون.. والاتفاق يواجه الفتح
الاسم
الايميللن ينشر
الموقع
Comment
ساهر وال ATM تِصاححبَوْ صحبه جديده وإلله لأنزل عليهم بسرعه جديده ،،ابو سريع،،
ساهر يسأل الصرّاف الألي ، هل إمتلأت ؟ يرد الصرّاف ، هل من مزيد ؟ .
ATM يقول لساهر لا تُنْعُس بكره أوَّل الشهر يا ابو كفّاش .
ATM يقول لساهر حوّل علي البنك ما عاد في كرشي مكان ولا لنص مسرع، يرد عليه ساهر آخر وحد فقط قاطع إشاره برد ال ATM مافي مكان ولا حتى لقاطع رحم لا بارك الله فيه .
ساهر نَعَسْ ATM يقلّه تَوْ أالنّاس يا قِرْناسْ .
ATM يقول لساهر أنا أحسن مِنْكْ انت بس تشوف وتصور أمّا أنا عَمَى ما شوف لكن أقبض .
خالد السيف
المرأة السعودية: «أنا كائن للتحرّش إذن فأنا موجودة..!»
كاريكاتير
صالح المسلّم
ما بين «واشنطن» و«طهران» تقع «الرياض»
مداولات
هل شق التعليم أكبر من الرقعة؟ أركان التعليم الأربعة
نداء الجليدي
فيضانات أستراليا وسيول جدة مقارنة متأخرة
الصين تزيد الأفلام الأجنبية المسموح بعرضها
عاصفة ثلجية تقتل شخصين شمال شرق أمريكا
أم فايز تكمل مسيرة 100 عام من صناعة الخصف في عسير
ساهر وال ATM تِصاححبَوْ صحبه جديده وإلله لأنزل عليهم بسرعه جديده ،،ابو سريع،،
ساهر يسأل الصرّاف الألي ، هل إمتلأت ؟ يرد الصرّاف ، هل من مزيد ؟ .
ATM يقول لساهر لا تُنْعُس بكره أوَّل الشهر يا ابو كفّاش .
ATM يقول لساهر حوّل علي البنك ما عاد في كرشي مكان ولا لنص مسرع، يرد عليه ساهر آخر وحد فقط قاطع إشاره برد ال ATM مافي مكان ولا حتى لقاطع رحم لا بارك الله فيه .
ساهر نَعَسْ ATM يقلّه تَوْ أالنّاس يا قِرْناسْ .
ATM يقول لساهر أنا أحسن مِنْكْ انت بس تشوف وتصور أمّا أنا عَمَى ما شوف لكن أقبض .