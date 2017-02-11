بالأمس أجرى وزير الداخلية (وزير الأمن القومي الداخلي الأمريكي) «جون كيلي» حديثا مطولاً مع وسائل إعلامية أمريكية، وغربية، وعالمية وجرى خلال المؤتمر الصحفي مناقشات حول قرار الرئيس الأمريكي الجديد ترامب حول الهجرة بالتحديد، ومعروف أن الرجل الحديدي الجديد عسكري من الدرجة الأولى، فهو جنرال متقاعد عمل لأكثر من 45 عاما في الجيش الأمريكي، وتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ولديه إلمام كبير في المنطقة وما يدور فيها وحولها، ويعلم ويدرك تماماً ما هي «الرياض» وموقعها من العالمين الإسلامي والعربي، ومدى قوتها وتأثيرها العالمي وفي القوى السياسية العالمية وقوة قراراتها وأمنها الداخلي، ويعلم تماما من هي «إيران» ومن تكون طهران وتصرفات الملالي هناك، وماذا تُريد، وكيف هي تطلعاتها وأجنداتها ونظرياتها المُستقبلية ُومناوشاتها للدول الخليجية بالتحديد، وماذا تريد طهران أن تكون في الخليج، وحبها للسيطرة وأن تكون شرطي العالم على مضيقَي هرمز «وباب المندب»، والمسيطرة على الخليج وثرواته والمهيمنة على دوله ورجالاته، فهي تعبث في لبنان وسوريا واليمن، وتدعم الإرهاب الدولي بكل ما أُوتيت من قوة وسلاح ومال، وتبذل الغالي والنفيس في ظل تنفيذ أجندتها الخبيثة تجاه العالم لزعزعة الأمن والاستقرار، ونحن نعلم وندرك أن تجاربها النووية وتجاربها الصاروخية ماهي إلا استعراض للقوة لتُخيف بها المنطقة وتقول للعالم أجمع (ولأمريكا بالتحديد) أنا دولة قوية وسأسيطر على العالم العربي والإسلامي ومهيمنة على الخليج وأهله وثرواته ومنابع القوة فيه.. ولكنها أضغاث أحلام…!

وحلم الدولة الفارسية بإعادة أمجاد الفرس كما يحلو لهم ـ إن كان لهم أمجاد ـ كحلم إبليس في جنة رب العباد، وهم والله واهمون زائغون عن الحق، بعيدون عن الحقائق والسلام والأمن الذي يطالب به الرؤساء وشعوب الأرض ..!

جاءت كلمات وزير الداخلية الأمريكي حول القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي حول الهجرة ومنع دول عديدة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، واستثناء المملكة العربية السعودية؛ كونها بلد تطبق الأمن، ولا خوف على رعاياها من دخول أمريكا، بل إن المملكة تعتبر أقوى دولة في العالم في ملف محاربة الإرهاب، ويعتبر الأمير «محمد بن نايف» رجل العالم الأول في محاربة الإرهاب، وله أقوال وأفعال كثيرة في هذا الملف، والكل يشهد بأننا في المملكة ولله الحمد قضينا على أوكار إرهابية، وتم اكتشافها قبل وقوعها، وتمت عمليات مباغتة لهؤلاء المجرمين في أوكارهم، مما جعل العالم الآخر (أوروبا وأمريكا بالتحديد) تتعاون معنا، وتفتح الخطوط كاملة مع مستشارينا ومسؤولينا حيال هذا الملف؛ كون الخبرات تكمن هنا، ونحن بفضل الله وحمده مددنا يد العون للعالم أجمع شرقه وغربه للتعاون في محاربة هذه الآفة الشنيعة وهذا الوكر الظالم وهذه الافكار الهدامة، وأخبرنا دولاً عدة بأن لديهم أعمالاً تخريبية ستقع في ذلك المكان وفي ذلك الزمان، ممّا مكن هذه الدول من السيطرة عليها وإفشالها قبل وقوعها، فهذه المكانة وهذا التميز للمملكة العربية السعودية جعلها في مصاف الدول الآمنة والدول القوية أمنياً، وبفضل السياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وحنكة ولاة الأمر ووزارة الداخلية ودقة المعلومات والتدريب لرجال الأمن أصبحنا قدوة العالم في معالجة ملف الإرهاب والقضاء عليه بل إننا نصدر برامج حول كيفية القضاء على الإرهاب وإفشال المخططات لهؤلاء الإرهابيين ..!

ترامب لديه قرارات سيادية وأجندة تريد فريق عمل للتنفيذ مؤمنين بقراراته وخططه المستقبلية فهو يختار فريقه بعناية، وهو رجل اقتصادي بالدرجة الأولى همه الأول والأخير بناء أمريكا من الداخل وتوطين الوظائف وإعادة الأموال المهاجرة بأيدي الأمريكيين أنفسهم، وتقوية الروابط الاجتماعية بين الأمريكيين أنفسهم، وصناعة أمريكا جديدة تقوم على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية الأمريكية وعدم الاعتماد على المهاجرين أو الاستثمارات الخارجية.. فأعاد ترتيب الأوراق من جديد، وأعاد ترتيب علاقاته مع الدول المجاورة، وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، ومنها إيران وأعلنها مرارا وتكرارا بأن «الرياض» خط أحمر يجب عدم تجاوزه، وأن «طهران» تلعب بالنار، وإن لم تقف بالتفاوض والحسنى ربما يكون هُناك أمر آخر..!؟