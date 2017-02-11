أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير النهائي لـ«الغذاء والدواء»

تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة مؤخراً، تقرير إنجازات وأعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء، الذي سلمه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي.

واطلع أمير مكة المكرمة خلال اللقاء على تقارير الأعمال التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة، وبرامج المشاركة في موسم الحج الماضي والعمرة والخطط المستقبلية للهيئة، كما استمع إلى شرح عن برامج التوعية والتثقيف الغذائي والدوائي، وتجهيز فرع الهيئة بالمنطقة ودعمه بما يحتاج من تجهيزات مادية وبشرية، ما يمكن الهيئة من القيام بدورها.

وأكد أهمية أن تسخّر الهيئة إمكاناتها وجهودها لتقديم أمثل الخدمات وأجودها، لضمان سلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بسلامة ضيوف الرحمن والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)