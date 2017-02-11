«مرور جازان»: إلزام الشاحنات بتركيب حواجز الحماية

وجهت إدارة المرور في منطقة جازان سائقي الشاحنات بتركيب حواجز الحماية من كافة الجوانب، وذلك لمنع إنزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند الاصطدام بها، بناءً على توجيهات ولي العهد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية.

وأكد مدير إدارة مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي أن الإدارة وبمتابعة وإشراف من مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر الدويسي تقوم بحملات توعوية في كافة المحافظات والمراكز، وتوزيع المطويات في نقاط المنع، لتوجيه ملاك الشاحنات لتجهيزها بصفة عاجلة حسب المواصفات والمقاييس التي تضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)