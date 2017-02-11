«الصحة»: 116 ألف مراجع لـ «تخصصي» الأسنان في الجوف

أعلنت وزارة الصحة أن عدد مراجعي مركز طب الأسنان التخصصي بالجوف بلغ 116713 ألف مراجع خلال عام 1437 هـ.

وأوضحت أن عدد مرضى عمليات جراحة الوجه والفكين بالمستشفيات 7.303 مرضى وعمليات جراحة الوجه والفكين لمراكز الأسنان 4.086 وجراحات اللثة 332، وحالات تقويم الأسنان بلغت 8.216 حالة، وعدد حالات التركيبات الثابتة بلغت 5.109 حالة، وحالات علاج الجذور 11025 حالة، وعدد حالات تركيب الأطقم المتحركة 750 حالة، وحالات صحة الفم 2325 وأشعة الفم 15102.

وقالت «الصحة» إن المركز يضم عيادات وأقساماً متنوعة تغطي كافة اختصاصات طب الأسنان ومجهزة بأحدث التجهيزات التقنية والمواد عالية الجودة ويضم 25 عيادة تدعمها وحدات للأشعة الرقمية وجميع هذه العيادات مجهزة بوحدات مركزية لتنقية ومعالجة المياه، كما يوجد قسمان للأشعة مزودتين بوحدتين للأشعة البانورامية ثلاثية الأبعاد، ووحدة مركزية للتعقيم مزودة بأجهزة تعقيم حديثة وذات سعة كبيرة وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشآت الطبية.

ولفتت إلى أن عيادات المركز زودت وجهزت بأحدث وحدات الأسنان العالية المواصفات والأجهزة المساعدة، لتقديم الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، كجراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص، علاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، وتقويم الأسنان والفكين والاستعاضة السنية وزراعة الأسنان، وقد تم تخصيص عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعيادة معزولة لمعالجة المرضى الحاملين للأمراض المعدية.

وجميع هذه العيادات تم ربطها بنظام إدارة العيادات الحاسوبي الذي يساعد على الاستفادة من جميع التقنيات الفنية التي تم توفيرها بجميع أجهزة العيادات بكافة أنواعها مما يوفر بيئة علاجية فائقة الدقة.

وتتميز وحدات الأسنان التي تم تركيبها بمركز العيادات بمواصفات فنية عالية الجودة فهي ذات نظام هيدروليكي يعد صحياً وذا انسيابية رائعة تراعي راحة المريض أثناء المعالجة وتتوافق مع النواحي التشريحية لجسم الإنسان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)