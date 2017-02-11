استغلت غالبية الأسر التي توافدت على بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 فرصة تذوق بعض الأكلات الشعبية.
ووجد الآباء أن ما يُعرض في بيت حائل من مأكولات يشكل فرصة لدعوة الأبناء إلى تناول هذه الأطعمة التى هجرها هذا الجيل، واندثر بعضها في وقتنا الحاضر، وشهدت عدد من الأكلات إقبالاً كبيراً مثل «التمن والمقشوش والمطازيز والمرقوق والجريش والكبيبا» وغيرها من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها منطقة حائل.
وقالت أم نواف، إحدى البائعات في بيت حائل، إن غالبية الأسر التي تزور «البيت» حريصة على تناول الأطعمة الشعبية التي تُطبخ فيه.
وشهد ركن تمور حائل توافد وإقبال عدد كبير من الزوار. ويعرض الركن عديداً من التمور مثل «حلوة حائل، وأم كبار، وخلاص رقم 1، ومسكاني، وجالكسي حائل، والسكري» وغيرها من التمور.
وحظي بيت حائل خلال اليومين الماضيين بإقبال كبير من قِبل زوار المهرجان، ورواده، والمهتمين، وطلاب المدارس، الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به البيت.
«التمن والمقشوش والمطازيز والمرقوق» في «بيت حائل»
استغلت غالبية الأسر التي توافدت على بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 فرصة تذوق بعض الأكلات الشعبية.
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