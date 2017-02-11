«بر الأحساء» تبدأ صرف بطاقات التأمين الطبي لمستفيديها

بدأت جمعية البر في محافظة الأحساء، بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية، بتسليم أكثر من 600 مستفيد من الأيتام والأرامل المسجلين في الجمعية، والجمعيات الأخرى في الأحساء، بطاقات التأمين الصحي لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية وليد البوسيف أن نائب مدير الجمعية عبدالمنعم الحسين سلم عصر أمس في مقر الإدارة العامة للجمعية، عدداً من المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التأمين الطبي البطاقات الخاصة بهم. فيما سيتم تسليم بقية المستفيدين خلال المراحل المقبلة في المراكز التابعة للجمعية والجمعيات الخيرية الأخرى في الأحساء، كما ستسلم مديرة قسم السيدات في الجمعية عزيزة القرني المستفيدات بطاقاتهن في مقر الإدارة العامة، علماً أن العدد المستهدف في بقية المراحل لعام 2017م يفوق 3000 مستفيد.

من جهته، قال الحسين إن الجمعية حرصت على التعاون مع «كنف» للاستفادة من خبراتها في جانب تقديم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والأرامل، وأسر السجناء المسجلين في الجمعية، من خلال التأمين الطبي، وبحسب الاتفاقية المبرمة معها، تم بحث بيانات المستفيدين لديها من الأيتام، كمرحلة أولى، واستوفت جميع بياناتهم، وبلغ عددهم 616 يتيماً وأمهاتهم، كما ستقوم الجمعية ببحث لبقية الأيتام المسجلين لديها ليتم استكمال جميع المسجلين لديها من الأيتام. كذلك سيتم العمل على تسجيل الأرامل وأسر السجناء في المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل الأيتام والأرامل وأسر السجناء في الجمعيات الخيرية الأخرى بالأحساء وفق الاتفاقية المبرمة مع «كنف».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)