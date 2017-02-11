إزالة 200 حظيرة عشوائية لبيع المواشي في مكة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس الأول 200 حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط ولي العهد رقم 1، وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، كما إزالت عقوماً ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي أن البلدية شكلت فريقاً بمشاركة منسوبي قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة، وبمساندة الجهات الأمنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ حملة موسعة على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام وتشكل خطراً على الإصحاح البيئي والصحة العامة.

من جهته أكد مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس أكرم الحربي أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات أو مخالفات دون تأخر أو تهاون.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)