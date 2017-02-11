وكيل إمارة جازان ينقل تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد العامري

نقل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن، مساء أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأمير منطقة جازان إلى أسرة شهيد الواجب الرائد عبدالله بن شيبان العامري حمدي، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر وكيل الإمارة خلال زيارته أسرة الشهيد العامري في محافظة الطوال عن خالص التعازي، معبراً عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن الغالي.

فيما عبَّر شقيق الفقيد رئيس محكمة الاستئناف في جازان الشيخ علي بن شيبان العامري، وأبناء وأشقاء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، وسمو أمير المنطقة على مواساتهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)