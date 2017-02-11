«علماء باكستان»: قيادة المملكة حريصة على جمع كلمة المسلمين

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان، الدكتور طاهر الأشرفي، بجهود المملكة في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين والسعي من أجل وحدة الأمة، فيما حثّ إيران على وقف التدخل في شؤون الدول الإسلامية لاسيما العراق وسوريا والبحرين.

ولفت الأشرفي، في بيان أصدرته أمس الأمانة العامة لجمعية مجلس علماء باكستان في مدينة لاهور، إلى حرص قيادة المملكة على جمع كلمة المسلمين وإخراج الأمة من التحديات التي تواجهها.

ورأى أن التحالف الإسلامي العسكري، الذي دعت إليه الرياض وانضمت إليه أكثر من 40 دولة، دليلٌ على ثقة الدول الإسلامية في جهود المملكة وقرارات قيادتها الحكيمة في التعامل مع تحدي الإرهاب والتطرف.

وجدّد الشيخ الأشرفي التأكيد على ثقة علماء وشعب باكستان في قرارات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخاصة بالدفاع عن أمن الحرمين الشريفين والعالم الإسلامي، مؤكداً أن وقوف المملكة في الدفاع عن الشرعية في اليمن دليلٌ واضحٌ على مواقفها مع الشعوب الإسلامية وسعي قراراتها إلى جمع كلمة المسلمين.

في الوقت نفسه؛ حث الأشرفي إيران على وقف التدخل في شؤون الدول الإسلامية لاسيما العراق وسوريا والبحرين، وعدم تسليح الميليشيات الحوثية في اليمن، والتجاوب مع المبادرات التي تهدف إلى جمع كلمة المسلمين لإنقاذ الأمة من الفرقة والتطرف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)