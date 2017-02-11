وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير

زار وزير الثقافة والرياضة بدولة قطر الشقيقة الشيخ صلاح بن غانم العلي، جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31.

وتجوّل في أرجاء الجناح، واطلع على محتوياته التي تضم سرداً تاريخياً لمراحل تطور عمارة الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة بها، وشرحاً لمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، ومراحل تطوّر فرش الحرمين الشريفين، ونماذج من نوادر المخطوطات التي تضمها مكتبة الحرمين الشريفين.

وفي نهاية الزيارة، شكر القائمين على الجناح، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، كما زار وزير الثقافة والرياضة القطري، وعددٌ من مرافقيه من دولة قطر الشقيقة، قرية عسير التراثية في الجنادرية 31، بما في ذلك أجنحة المحافظات في بيشة وبلقرن وساحة عسير التراثية ومعرض الأسر المنتجة بالقرية.

وكان في استقباله رئيس وفد القرية خالد سبر، ونائبه أسامة ماطر.

وأشاد الوزير بما شاهده في قرية عسير، من تنوّع في المعروضات وجمال في التناغم، مشيداً بحضور جميع المحافظات والمراكز، كما استمع إلى عدد من قصائد الشعراء في قرية بلقرن وبعض التفاصيل حول القرى التراثية في المحافظة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ما قدمته منطقة عسير من حضورٍ مميزٍ في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)