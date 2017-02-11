سفيرا الصين والهند في «جناح الجوف»

زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي تشنق ون، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، جناح منطقة الجوف بالقرية التراثية بالجنادرية.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مقر الجناح، رئيس وفد إمارة الجوف الدكتور نواف الراشد الخالدي.

واطلع سفيرا الصين والهند على المعرض المقام والأجنحة المشاركة لهذا العام، مشيدين بمشاركة الجوف لهذا العام، لاسيما أن الجوف تميزت بتقديم الحلوتين «حلوة الجوف ومياه الجوف» للزوار.

كما اطلعا على معصرة الزيتون النموذجية وآلية عملها وكيفية عصر الزيتون لاستخراج الزيت، مؤكدين أن جودة زيت زيتون الجوف يشار لها بالبنان، ومعربين عن سعادتهما بأن يتذوقا الزيت الطبيعي أثناء عصره أمام الجميع مباشرة.

وشارك السفيران بأداء العرضة الجوفية والسامري، وفي نهاية جولتهما قدم لهما الخالدي هدايا تذكارية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)