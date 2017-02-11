الزهراني يتفقد «فروع العمل» في الأفلاج ووادي الدواسر والسليل

تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني عددًا من الدور والمراكز الإيوائية ومراكز التنمية ومكاتب العمل في محافظات الأفلاج ووادي الدواسر والسليل التابعة لفرع الوزارة بالرياض.

وشملت الزيارة التفقدية دار الملاحظة الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، ومركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومكتب الضمان الاجتماعي، ومكتب العمل الرئيس ومركز التنمية الاجتماعية في وادي الدواسر، ومكتب العمل بالسليل، التقى خلالها مديري المراكز والفروع، واستمع منهم لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين عامة والمشمولين بالرعاية على وجه الخصوص. كما تجول داخل الفروع بجميع مرافقها وأقسامها الطبية والاجتماعية والإدارية، كما التقى مجموعة من المراجعين واستمع لملاحظاتهم ومطالبهم.

وحث الزهراني منسوبي المراكز بمختلف تخصصاتها على تقديم التسهيلات كافة للمراجعين والمستفيدين والمشمولين بالرعاية، والعمل على تذليل الصعوبات، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز في خدمة المستفيدين بجميع فئاتهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)