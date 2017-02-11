«جود النسائية» تحتفي بيوم اليتيم العربي بمشاركة 200 طفل وأماتهم

احتفلت جمعية «جود النسائية» الخيرية بالدمام أمس الأول، بيوم اليتيم العربي، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الجوهرة المنقور وعدد من عضوات الجمعية، بالتعاون مع فريقي «ونعم الأثر» و»أمل جود» التطوعيين، وبحضور أكثر من 200 يتيم ويتيمة وأمهاتهم، في مقر الجمعية. وثمنت المنقور جهود القائمين على الحفل من لجان الجمعية والفريقين التطوعيين المنظمين له والمتبرعين والداعمين، وقالت إن العناية بالأيتام من أجلّ اهتمامات جمعية جود وواجب ديني واجتماعي على الجميع، فهم فئة غالية على قلوبنا نسعد لسعادتهم، ونتألم لآلامهم.

من جهتها أوضحت رئيسة لجنة دعم الأنشطة والمشاريع أمل الضويان أن الفعالية احتوت على 16 ركنًا تنوعت بين الترفيه والفائدة والأعمال اليدوية، وتم تقسيمها إلى مرحلتين عمريتين صغيرة وكبيرة. وقالت:»قمنا هذا العام بتفعيل دور فتيات أسر الجمعية، بإشراك خمس منهن في هذه الفعالية كمتطوعات، لأننا نطمح في المستقبل القريب بإذن الله أن يكون لفتيات أسرنا دور أكبر في أنشطة الجمعية».

من جهتها ذكرت رئيسة النشاطات والمبادرات مها الشهري أن تفعيل اليوم والاحتفال به مع أيتام لجنة «كافل يتيم» يهدف إلى إدخال السرور في قلوب الأيتام وذويهم. مشيرة إلى أن الفعالية اشتملت على أركان متنوعة ومنها تلوين الوجه، الأعمال الفنية واليدوية، المرح والمسابقات، مقهى الطفولة. كما جرى تكريم الأمهات، واستضافتهن في الركن الشعبي»البيت العود» من قبل فريق «أمل جود» التطوعي.

وأضافت مسؤولة لجنة كافل يتيم أنيسة الدوسري أن الاهتمام بالأيتام والوقوف معهم ومساندتهم، مستمر على مدى العام، مع متابعة تحصيلهم الدراسي، وإشراكهم في البرامج التدريبية والتوعوية، التي تمدهم بالعلم والمعرفة التي يسيرون بها في دروب الحياة السليمة بأمان. كما عبرت قائدة فريق «ونعم الأثر» أسماء القحطاني عن سعادة الفريق بالمشاركة في هذا اليوم مع جمعية جود ببرنامج ترفيهي ثقافي وبأركان متنوعة، إلى جانب مشاركة طالبات كلية طب الأسنان بركن لفحص أسنان الأطفال وأمهاتهم، وغير ذلك من مشاركات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (٧) بتاريخ (١١-٠٢-٢٠١٧)