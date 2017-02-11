تشارك المملكة في التمرين البحري متعدد الجنسيات «أمان 17» الذي سيعقد في باكستان في الفترة من 14 إلى 18 جمادى الأولى 1438 هـ. ويهدف التمرين الذي تشارك فيه المملكة بشكل مستمر وبصفة مراقب، إلى تطوير التعاون الأمني لتعزيز بيئة بحرية مستدامة، وتعزيز العلاقات الدفاعية السعودية الباكستانية. ويشارك في التمرين الذي ينظم للمرة الخامسة دول عربية وإسلامية إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
المملكة تشارك في التمرين البحري «أمان 17»
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