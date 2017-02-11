لأن «الجنادرية» مشروع مؤسساتي، ورؤية وطن لتراثه وثقافته، فهاهي تحظى بالرعاية الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتنمو عاماً بعد عام مؤكدة على الأصالة والهوية.

«الجنادرية»، كانت في البدء روضة «سويس»، فانطلقت فكرة لتكون روضةً «تَسوْس» العمل الثقافي والتراثي بحسٍّ وطني وحرفية عالية مبهرة. عاماً بعد عام وهي تتنامى روضةً للتراث، روضةً للفكر، روضةً للثقافة، روضةً للإرادة، وقبل ذلك وبعده روضةً للحب، بلى إنها روضة للحب المتجلي في تناغم أفراد الحرس بمختلف مستوياتهم ومواقعهم، روضة للحب تعود كل عام لتصقل أرواحنا.. أفكارنا.. تراثنا.. ثقافتنا بوابل مزنها وعاطر زهرها وزخم ألقها، لتعيد للأفكار رونقها، وترسم لآمالٍ جديدة بدايتها. «الجنادرية» روضة ينطلق العمل لبلوغ ربيعها مع آخر أيام انتهاء دورتها، فتبدأ «المشورة»، وتستمطر الصورة لدورتها المقبلة متجاوزة ما سبق، ومضيفة لبنة في أسِّ البناء، وفاتحة نافذة لأفق جديد. ولعل واحدة من أجمل مستجداتها تدشين المعرض الخاص بـ «عراب الجنادرية» الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، والمقرر تدشينه في عام 2018م، في وفاء منتظر ممن تشرَّب قيمه وسماته ليكون امتداداً لوالده، فكان متعب بن عبدالله ذلك البار الوفي لقيادته ووطنه وأبناء وطنه وتراثه وثقافته، لينطلق حارساً أميناً لـ «الروضة» بأفكار «خضراء»، وآمال «بيضاء» عبر مؤسسة الحرس الوطني التي برهنت أن النجاح «وطن الحرس»، ولا غرابة فهي «حرس الوطن».