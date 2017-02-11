حوار دبلوماسي – روتانا خليجية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٦) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-١١)

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