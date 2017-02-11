بدء التقديم في برامج الماجستير بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول الإلكتروني في 8 برامج تخصصية للدراسات العليا “الماجستير” للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 – 1439هـ.

وأوضحت الجامعة أنها ستبدأ في استقبال طلبات الراغبين في البرامج الثمانية من يوم غدٍ الأحد وحتى 26 / 5 / 1438هـ، مفيدة أن البرامج المتاحة تشمل تخصص الماجستير في الفقه “للطلاب فقط”، وتخصص التربية الخاصة “للطلاب والطالبات”، والماجستير في المناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات، وتخصص الماجستير في رياض الأطفال “للطالبات فقط”.

وتشمل التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا الماجستير في علم اللغة الانجليزية التطبيقي متاح فقط “للطالبات”، والماجستير في تخصص الرياضيات “للطالبات”، إلى جانب الماجستير في فيزياء المواد المتقدمة “للطلاب فقط” والماجستير في إدارة الأعمال “للطلاب والطالبات”.

واشترطت الجامعة على الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج أن يكون المتقدم سعوديًا، أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعه سعودية، أو من جامعه معترف بها، وأن يكون التقدير العام جيد جداً فأعلى.

وكذلك حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً، وتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، وإحضار موافقة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان موظفاً بعد القبول المبدئي.