تحييد 34 إرهابيًا من داعش شمال سوريا

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم السبت، إنه تم تحييد 43 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات.

وأضاف البيان، أن الجيش السوري الحر، بإسناد من القوات التركية، أصاب 245 هدفًا للتنظيم بما في ذلك ملاجئ ومقار قيادة ومواقع دفاعية وسيارات، بحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وذكر البيان، أن الطائرات المقاتلة التركية دمرت أيضًا 55 مبنى تستخدم كمخابئ ومقري قيادة ونقطة حراسة ومستودع أسلحة ومحطة لاسلكية للتنظيم الإرهابي.

يذكر أن الجيش التركي أطلق عملية درع الفرات في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي شمال سوريا، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي لدعم الجيش السوري الحر، ولتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى.

ويستخدم الجيش التركي كلمة “تحييد” للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر إرهابيين خلال عملياته.