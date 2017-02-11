الإيقاع بسجين الطائف الهارب

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الطائف على سجين هارب من السجن العام بالطائف، وذلك بعد أسبوع على هروبه.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أنه تم إلقاء القبض على السجين الذي هرب يوم السبت الماضي 1438/5/7هـ من إدارة سجن الطائف.

وقال العميد نحيت: “تم القبض على السجين داخل محافظة الطائف بعد إجراءات أمنية تنسيقية متقنة بين إدارة السجون بالمحافظة وإدارة البحث والتحري الجنائي والجهات الأمنية ذات العلاقة، مؤكداً بأن هروب أي سجين أو المساعدة على هروبه يعدُّ جريمةً جنائية يُعاقب عليها النظام”.