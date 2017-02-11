دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، الرئيس الإيراني حسن روحاني، للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عنه “إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم”.

وخلال ظهور سريع في غرفة الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية.

وبحسب “رويترز” فقد نقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله إن إيران أظهرت خلال 38 عاماً منذ الثورة أنها “ستجعل أي شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم.”

وقال ترامب “احترس أفضل لك”.

وفي الثاني من فبراير الجاري، حذر ترامب إيران بسبب اتهامات بأن طهران انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ باليستي، واتخذ ترامب موقفاً عدائياً تجاه إيران قد يثير التوترات في المنطقة.