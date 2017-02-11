إصابة رئيسة وزراء بولندا في حادث اصطدام

أصيبت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو، عندما اصطدمت سيارتها بشجرة في حادث بجنوب بولندا، أمس الجمعة، ونقلت بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في وارسو.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء، رافال بوشنيك، في تغريدة على تويتر “حالة رئيسة الوزراء جيدة وسوف تخضع لفحوصات روتينية إضافية في مستشفى بوارسو.”

وفي وقت لاحق قال لمحطة “تي. في. إن24″ الخاصة “كانت تربط حزام الأمان وعانت في الأساس من كدمات وسحجات.”

وفي بادئ الأمر، نقلت سيدلو إلى مستشفى في مسقط رأسها بأوشفيتشيم حيث وقع الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية عملية نقلها إلى العاصمة على متن طائرة هليكوبتر وهي ترقد على محفة دون أي حركة وترتدي دعامة للعنق.

وتولت سيدلو منصبها في أواخر عام 2015 كرئيسة لحكومة حزب القانون والعدالة اليميني.

وقال نائب مدير مستشفى أوشفيتشيم إن سيدلو كانت تعاني من بعض الألم، لكنها ليست في خطر وقد تم التشاور معها في قرار نقلها جواً.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سائقها الذي انحرف عن الطريق عندما اصطدم بسيارة أخرى أصيب بكسر في السابق والحوض، وأكد أن الواقعة حادث واستبعد حدوث أي هجوم.