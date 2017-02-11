وظائف شاغرة في أمانة الشرقية

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الدمامواس

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك على برنامجي ” التشغيل والصيانة، بمسمى (مراقب صحي) وبرنامج الرقابة النسائية بمسمى (مراقبة، محاسبة، إدارية) وذلك ابتداء من يوم غد الاحد ولمدة خمسة أيام.

ودعا مدير عام إدارة الموارد البشرية في أمانة الشرقية فهد بن سعد العجمي جميع الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرات التقدم عبر موقع الأمانة الإلكتروني على أن يكون المتقدم من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج ( ساعد/جدارة).

ويشترط في التقدم أن يكون سعودي الجنسية ولائقاً صحياً و حسن السيرة والسلوك، وستكون الافضلية لمن لديه خبرة سابقة كما يجب أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي، او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة في الوقت الحاضر، و غير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة او الفصل حسب النظام.

وحث العجمي من تتوفر فيه الشروط المذكورة ولديه القدرة المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها التقدم عن طريق بوابة الأمانة الرقمية عبر الرابط www.eamana.gov.sa خلال الفترة المحددة ، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء امتحان او مقابلة شخصية لبعض الوظائف ، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

الدمام  |  واس

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