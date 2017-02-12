أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول (اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية)، بمشاركة (1016) مواطناً من مختلف مناطق المملكة جاءت نسبة الذكور منهم (55%) في حين بلغت نسبة الإناث (45%)؛ تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة (53%)، بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة (23%)، وتوزعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معاً بنسبة (16%)، بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط (8%). وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 39% من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية، بينما أفاد (23%) أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفة دائمة.
وفي هذا الجانب أوضح الأفراد الذين لايقرأون الصحف اليومية أنهم يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية بنسبة أعلى بلغت (35.5%) مقابل (4%) عبر الإذاعات، و(22%)عبر السناب شات، بينما جاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة (20%) وبرنامج الواتساب بنسبة (12%). وبينت نتائج الاستطلاع أن النساء السعوديات يفضلن قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 52% والصحف الورقية بنسبة 25%، أما الرجال فيفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة أعلى من النساء بلغت 54% وأقل تجاه الصحف الورقية بنسبة 22%.
كما تؤثر الفئات العمرية في اتجاهات الأفراد نحو قراءة الصحف حيث أكد الاستطلاع أن من تجاوزت أعمارهم 50 سنة يفضلون قراءة الصحف الورقية بنسبة 43%. بينما الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة يفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 70%.
يذكر أن الاستطلاع نفذ يوم الأربعاء الماضي 12/ 5/ 1438هـ في فترة زمنية قصيرة بلغت 6 ساعات، وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع عبر مركز اتصال هاتفي مخصص لهذا الغرض.
53 % من السعوديين يتابعون الصحف الإلكترونية
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول (اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية)، بمشاركة (1016) مواطناً من مختلف مناطق المملكة جاءت نسبة الذكور منهم (55%) في حين بلغت نسبة الإناث (45%)؛ تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة (53%)، بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة (23%)، وتوزعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معاً بنسبة (16%)، بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط (8%). وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 39% من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية، بينما أفاد (23%) أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفة دائمة.
راح زمان الورق…..وريحة الحبر والذي يلصق على الايدي….ابتسم