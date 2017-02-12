53 % من السعوديين يتابعون الصحف الإلكترونية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول (اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية)، بمشاركة (1016) مواطناً من مختلف مناطق المملكة جاءت نسبة الذكور منهم (55%) في حين بلغت نسبة الإناث (45%)؛ تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة (53%)، بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة (23%)، وتوزعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معاً بنسبة (16%)، بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط (8%). وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 39% من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية، بينما أفاد (23%) أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفة دائمة.

وفي هذا الجانب أوضح الأفراد الذين لايقرأون الصحف اليومية أنهم يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية بنسبة أعلى بلغت (35.5%) مقابل (4%) عبر الإذاعات، و(22%)عبر السناب شات، بينما جاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة (20%) وبرنامج الواتساب بنسبة (12%). وبينت نتائج الاستطلاع أن النساء السعوديات يفضلن قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 52% والصحف الورقية بنسبة 25%، أما الرجال فيفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة أعلى من النساء بلغت 54% وأقل تجاه الصحف الورقية بنسبة 22%.

كما تؤثر الفئات العمرية في اتجاهات الأفراد نحو قراءة الصحف حيث أكد الاستطلاع أن من تجاوزت أعمارهم 50 سنة يفضلون قراءة الصحف الورقية بنسبة 43%. بينما الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة يفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 70%.

يذكر أن الاستطلاع نفذ يوم الأربعاء الماضي 12/ 5/ 1438هـ في فترة زمنية قصيرة بلغت 6 ساعات، وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع عبر مركز اتصال هاتفي مخصص لهذا الغرض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (١٦) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)