لطالما شكلت مفردة «أزمة» بدلالتها اللفظية؛ وقعاً يثقل على أذن السامع؛ فكيف بمن يعيش في أتونها ويجرب العمل على مواجهتها وإدارة انبعاثاتها ومن ثم إيجاد حلول ناجعة تحول دون تأثير تداعياتها السلبية على عمله القائم والماثل أمام ناظريه.

كنت أعمل رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بصامطة- بإدارته الحالية- عندما واجهنا أزمة تتعلق بتنظيم أطر العملية التعليمية وتوزيع الأدوار المفترضة على القائمين بها والزمن الرسمي المتاح للعمل على جملة المدارس التعليمية التي تتبع إدارة المكتب.

هذه الأزمة، كان الباعث لها؛ قيام العصابات الحوثية الممولة والموالية لنظام طهران بالاعتداء على الشرعية الرسمية في الجارة اليمنية الشقيقة. الأمر الذي على ضوئه اضطر الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور للاستنجاد بحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمساعدته من أجل استعادة شرعية الدولة المسلوبة، ثم ما جرى لاحقاً من تداعيات أمنية طالتنا كسعوديين؛ نتاج سعي هذه الجماعات الانقلابية للاعتداء على حدودنا ومحاولة تدنيس ثرى وطننا الطاهر.

هذه الأزمة الخارجية التي تصدت لها قواتنا الباسلة بكل جدارة واقتدار عبر المشاركة في ائتلاف عربي كانت أبرز عناوينه الحزم وإعادة الأمل؛ قد كان لزاماً أن تصاحبه رسائل موجهة للخارج، قوامها، أن تداعيات الحرب والسعي المطرد من قبل أعداء الوطن للإساءة لنا؛ لن يحول بأي حال دون السيرورة الطبيعية لأداء كافة مؤسساتنا الرسمية في الوطن والحد الجنوبي على وجه الخصوص.

فكان أن سعى مكتب تعليم صامطة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وبالشراكة مع اللجنة الأمنية التي شكلت في المنطقة لهذا الغرض؛ بالعمل على إيجاد حلول تمكن المؤسسات التعليمية الصغرى- المدارس- من القيام بواجباتها والاضطلاع بمهامها الرسمية.

فتم على ضوء مخرجات هذه اللجنة وما توصلت إليه من حلول وقرارات، إخلاء المدارس التي يقع موقعها الجغرافي في النطاق المحتمل لوصول مقذوفات ومخاطر أعداء الوطن، في حين تم العمل على الاستفادة من باقي المدارس الأخرى- التي تقع بعيداً عن احتمالية وصول شرور الأعداء- في جعلها بيئة مكانية ملائمة لاستقبال طلاب المدارس المستضافة.

حيث طبق في هذه المدارس- بالنسبة ليومهم الدراسي- نظام التوأمة ونظام دوام الفترات الثلاث، بالإضافة لنظام مدارس اليوم الكامل للنذر اليسير منها.

في حين قمت وكذا باقي الأقسام والوحدات بمكتب تعليم محافظة صامطة، بوضع تصور وخطة نضمن من خلالهما تحقيق معادلة إكساب الطالب المعرفة الضرورية في ظل فترة دراسة يومية لا تتجاوز الثلاث الساعات على الأرجح.

فتم ذلك، وعملنا جاهدين على الاعتناء بالجانب التحصيلي والمعرفي لأبنائنا الطلاب، حيث تم- بدعم لوجستي من وزارة التعليم- تقديم خيارات عدة للطالب، تمكنه من تحقيق معرفته العلمية وتحصيله الدراسي دون أن يترتب على ذلك محاذير أمنية، فكان هناك خيار البدائل التعليمية الإلكترونية وقنوات التُّعلم المتلفزة، وكذلك خيار الدوام الرسمي الجزئي منه أو الكامل في محافظات أخرى.

ثم عمدنا بعد ذلك لتطبيق دراسة تتعلق برصد الفاقد التعليمي خلال فترة الدراسة المنصرمة، التي على ضوئها وضعنا برامجنا العلاجية لمدارس المكتب، سعياً منا لتعويض الفاقد التعليمي لأبناء محافظة صامطة والقرى والهجر التي تتبع لها إدارياً أو تعليمياً.

فكان أن أدى مجمل ذلك إلى تحقيق معادلة النجاح، وجعل العملية التعليمية في المدارس الحدودية- بمنفذ الطوال الحدودي وقرى محافظة صامطة- تسير في سياقها الاعتيادي والطبيعي وبنجاح ملحوظ يشهد به كل من زار المنطقة من مسؤولي وزارة التعليم.

وهو لعمرُ الله نجاح وتوفيق منه أولاً وأخيراً، ثم بفضل تلك الجهود الحثيثة الصادقة والعمل الدؤوب الذي بذلناه- وبذله عديد غيرنا- سعياً منا لمرضاة الله عز وجل في الإخلاص بالعمل، كوننا مواطنين سعوديين نعكس القليل من الجهود التي يبذلها باقي مواطني هذا البلد المعطاء تحت رعاية كريمة واهتمام من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله.