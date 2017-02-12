ترامب محذراً الرئيس الإيراني: احترس أفضل لك

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإيراني حسن روحاني للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم.

وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى ثورة الخميني، التي قال فيها «إن إيران أظهرت خلال 38 عاماً منذ الثورة أنها ستجعل أي شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم».

ورد ترامب على خامنئي»احترس أفضل لك».

وكان حسن روحاني اعتبر أن لغة التهديد الأمريكية لبلاده غير مقبولة، كاشفاً أن بلاده رفعت شكوى دولية ضد الولايات المتحدة في محكمة لاهاي لأنها اغتصبت أموال الإيرانيين لعقود، وبسبب الحظر «الظالم» الذي فرضته، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلافات بين واشنطن وطهران، وذلك بعيد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قال الأخير في تغريدة على موقع تويتر الأسبوع إن «إيران تلعب بالنار»، مضيفا أن الإيرانيين لا يقدّرون كم كان سلفه باراك أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون مثله، معتبراً أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لإيران، كما وصف إيران بأنها «الدولة الإرهابية الأولى» في العالم.

وفي الثاني من فبراير حذر الرئيس الأمريكي إيران بسبب اتهامات بأن طهران انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ باليستي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كياناً إيرانياً يعتقد بارتباطهم بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفها بالأنشطة الإرهابية، حيث تتضمن هذه العقوبات تجميد مصالح وممتلكات هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأمريكيين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (١٠) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)