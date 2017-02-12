التسجيل بوظائف الحرس الملكي .. اليوم

تعلن رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف برتبة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم.

ودعت إدارة القبول والتسجيل بالرئاسة، الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.rgr.gov.sa اعتباراً من اليوم الأحد، كما دعت أصحاب الطلبات القديمة، الذين لم يحالفهم الحظ بالقبول سابقاً، إلى ضرورة التسجيل من جديد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)