الرومي: بيت حائل متميز .. ونقل التراث بصورته الحقيقية

قال مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، سعود الرومي، إن بيت حائل بالجنادرية حقق الالتزام بأهداف المهرجان المتمثلة في نقل التراث بالصورة الحقيقية له.

ووصف بيت حائل بالمتميز بين المشاركات على مستوى المهرجان والنموذجي بين المناطق، لما قدمه من موروث شعبي والالتزام بالعادات والتقاليد ونقلها بحرفية عالية لزوار المهرجان.

وأضاف أن بيت حائل استثمر بأفضل صورة ممكنة؛ بما قدمه من فعاليات تاريخية وتراثية ونقل عديدٍ من الجوانب الاجتماعية والثقافية والمشاريع التنموية والرؤية للحاضر والمستقبل، بتنسيق يدل على الاهتمام الكبير بالمشاركة وتقدير دور المنطقة الشرقية كجزء من هذا الوطن الغالي، وما تحتويه من تاريخ عريق وحاضر مشرف ومستقبل مشرق.

جاء ذلك خلال زيارته لبيت حائل في الجنادرية، حيث كان في استقباله رئيس الوفد يوسف الشغدلي ونائبه نايف السلحوب.

وتجول مدير المهرجان في أركان البيت، واطلع على ما تمت إضافته من برامج وفعاليات وتطوير شمل المواقع الأثرية وتزويدها بعديد من المقتنيات التي تمثل تاريخ المنطقة الشرقية المتنوع.

كما زار الرومي جناح الشملي وجناح جامعة حائل والسوق الشعبي والبيت التقليدي ومعرض أبناء الملك عبدالعزيز.

وفي ختام الجولة سلم رئيس البيت، الرومي درعاً تذكارية بهذه المناسبة.

من جهة ثانية، تشهد الساحة الخارجية في بيت حائل بالجنادرية إقبالاً من زوار مهرجان الجنادرية التي تقدمها فرقة «الديوان» و»أجا»، الذين تفاعلوا مع الألوان الشعبية التي تميز بها المنطقة، ومنها «العرضة والسامري» التي تعد من أهم الفنون الشعبية التي تؤدى في جميع المناسبات.

وتعد الفنون الشعبية بحائل من الفنون المهمة التي تؤكد تراث وانتماء المنطقة على ما تختزله من القيم التاريخية والتراثية، ومنطقة حائل منطقة مشهورة بمختلف الفنون الشعبية والتراثية الجميلة.

والفنون الشعبية لها طابع مميز لدى الزوار وتكونت خلال الحقبة الزمنية الماضية، كون حائل من المناطق المشهورة بالتراث والقيم التاريخية والمدلولات الشعبية العديدة، مقسماً الفنون الشعبية بحائل إلى العرضة السعودية، فالعرضة السعودية هي لون يؤدى بكافة مناطق المملكة، والعرضة بحائل لها ميزة من حيث نوعية الأداء كالمثولثة وتنويع قصائد العرضة، ويغلب على قصائدها الحماس لارتباطها قديمــا بالحروب لتشــجيع المحاربين، ولها أزياء قديمة مثل المروون والدقلة والصابة والسدية، كذلك الحزام والسيف، ويتوسط العرضة أصحاب الإيقاعات ولاعب السبحة والشعراء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)