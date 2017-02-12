شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في توزيع السلال الغذائية على المتضررين في مديرية المخا بمحافظة تعز، حيث جرى توزيع 10 آلاف سلة في عزلة النجيبة، احتوت على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية من خلال الشركاء المحليين.
وتأتي هذه المساعدات بعد استعادة المديرية من المتمردين حيث سارع المركز بتقديم الإغاثة العاجلة لها.
من جهته أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إغاثة مواطني بلاده المتضررين من حروب الميليشيات.
وثمن المسؤول اليمني دور المركز في تقديم عدة مساعدات إغاثية لأبناء الشعب اليمني كافة في مختلف المجالات وإسهاماته الفاعلة والكبيرة في تغطية عدد كبير من المحافظات من الدعم الإغاثي.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية في المخا
شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في توزيع السلال الغذائية على المتضررين في مديرية المخا بمحافظة تعز، حيث جرى توزيع 10 آلاف سلة في عزلة النجيبة، احتوت على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية من خلال الشركاء المحليين.
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