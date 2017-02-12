سفير المكسيك: لأول مرة يتم استقبالي بنشيد بلادي

كشف السفير المكسيكي لدى السعودية ألفريدو ميراندا، أثناء زيارته جناح وزارة الخارجية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «جنادرية 31»، عن إعجابه الشديد بالدبلوماسية السعودية، قائلاً «هذه هي المرة الأولى التي أُستقبل فيها بالنشيد الوطني لبلادي.. جناح الخارجية بث السعادة في نفسي»، مضيفاً «الشعب السعودي مضياف وطيب وتجمعنا فيه الصداقة والعلاقات الكبيرة بين البلدين».

وأشاد السفير المكسيكي بالمعلومات السياسية والدبلوماسية المعروضة في جناح الخارجية، مطالباً بتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتطوير الدبلوماسية بين الناس، وأضاف «مهم أن يعرف الشعب المكسيكي أكثر عن الشعب السعودي، لذلك بدأت بنشر المعلومات عن ثقافة البلدين على وسائل التواصل الاجتماعي في (فيسبوك) و(تويتر)».

واستضاف جناح الخارجية عدداً من الدبلوماسيين من سفراء الدول في المملكة، وعرض لهم التاريخ السياسي والدبلوماسي الذي مرَّت به المملكة منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى عهدنا الحالي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)