الجنادرية 31

مظاهر تراثية واحتفالية وفعاليات وأنشطة جميلة عجت بها أرض الجنادرية التي تحتضن أهم مناسبة وطنية تحاكي تاريخ السعودية العريق وتصور حاضرها المزدهر، لترسم لوحة فنية متقنة الإبداع في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)