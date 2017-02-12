مظاهر تراثية واحتفالية وفعاليات وأنشطة جميلة عجت بها أرض الجنادرية التي تحتضن أهم مناسبة وطنية تحاكي تاريخ السعودية العريق وتصور حاضرها المزدهر، لترسم لوحة فنية متقنة الإبداع في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31.
الجنادرية 31
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جناح مكة
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جناح مكة
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جناح مكة
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جناح مكة
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جناح مكة
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جناح مكة
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جناح مكة
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جناح مكة
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)
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