الغفيص يستقبل وزيرة الأسرة التركية

استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس الأول، على هامش مؤتمر (تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة والمحافظة على قيمها الإسلامية)، في محافظة جدة، ووزيرة الأسرة بالجمهورية التركية فاطمة بتول قايا، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

ورحَّب الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء بالوزيرة التركية والوفد المرافق لها، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المسارات التنموية والحضارية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٢) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)