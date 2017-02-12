جامعة الإمام عبدالرحمن تكرِّم 486 متفوقاً من طلابها.. اليوم

تكرِّم عمادة شؤون الطلاب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم، متفوقي الجامعة خلال العام الجامعي 1437هـ، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، والوكلاء والعمداء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث بلغ عدد الطلاب المتفوقين (486) طالباً، وذلك في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لطلابها المتميزين في كافة المجالات، ويعد هذا الاحتفال خطوةً ضمن جهود تبذلها الجامعة بهدف العناية بهذه الشريحة المتفوقة من طلابها، كما أن برنامج تكريم الطلاب المتفوقين توليه عمادة شؤون الطلاب اهتماماً كبيراً كونه يمثل حافزاً لمواصلة التميز والعطاء من قِبل هؤلاء الطلاب المتفوقين وغيرهم، مقدماً شكره وتقديره للآباء والأمهات على تفوق أبنائهم، مطالباً بأن يستمر المتفوقون في مواصلة الجد والاجتهاد لخدمة دينهم ووطنهم الغالي، متمنياً لكافة طلاب وطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التفوق والتميز والعطاء.

من جانبه، ذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف، أن هذا العدد من المتفوقين في الجامعة يعد فخراً لها، وهذا ما يؤكد حرصهم على السعي نحو التقدم والرفع من المستوى التحصيلي بشكل عام لنيل المراكز المتقدمة في كافة التخصصات، وأن الجامعة لا تالو جهداً في دعم ومساندة كافة الطلاب الذين يحققون مراكز متقدمة علمياً وأكاديمياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الطالب والجامعة ويرفع اسم الوطن عالياً في كافة المحافل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)